Brasile, Neymar flop e ora tutti con Ancelotti: “È una vergogna, farà retrocedere il Santos”

Dopo l'ultimo ko del Peixao col Flamengo, è scoppiata la bufera sull'ex Psg: gesto di stizza al momento del cambio e critiche per la sua prova. I Mondiali sono un miraggio

Neymar non c’è più. L’ultima partita che il suo Santos ha perso 3-2 col Flamengo ha probabilmente toccato il punto più basso della sua carriera. E, ora, tutti difendono il ct del Brasile Ancelotti, che non l’ha mai convocato. Il Mondiale è un miraggio, l’ex Barcellona e Psg deve difendersi dagli attacchi feroci che sta ricevendo: “È una vergogna, farà retrocedere il club”.

Brasile, Neymar da incubo col Santos

Dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al Hilal, in cui di fatto non s’è visto causa infortunio, Neymar ha deciso di tornare a casa, dove tutto è iniziato. Il ritorno al Santos con l’obiettivo di convincere Carlo Ancelotti a convocarlo per i Mondiali 2026 s’è, però, rivelato un autentico disastro.

E, in seguito all’ultima partita persa 3-2 col Flamengo, è scoppiata la bufera. L’attaccante ex PSG ha disputato una gara mediocre: mai uno spunto, mai un guizzo o una giocata degna del campione ammirato per anni in Europa.

La polemica dopo la sostituzione

Al minuto 85, sul punteggio di 3-0 per il Mengão, l’allenatore argentino Juan Pablo Vojvoda l’ha sostituito con Rollheiser. E il Santos è clamorosamente tornato in partita con l’uno-due micidiale messo a segno da Gabriel Bontempo e Diaz. Ma la squadra ospite non ha avuto più tempo a disposizione per pareggiare l’incontro.

Al momento del cambio, O’ Ney si è reso protagonista di un gesto di stizza nei confronti del tecnico, evidentemente infastidito dalla sua decisione. Per provare a spegnere le polemiche sul nascere Vojvoda ha abbracciato il 33enne, ma in Brasile – ora – puntano tutti il dito contro il giocatore. Anche perché la situazione di classifica del Peixao è drammatica: dopo 32 giornate del massimo campionato brasiliano l’undici dello Stato di San Paolo è quartultimo con 33 punti e a forte rischio retrocessione.

Duro attacco a Neymar: ora tutti con Ancelotti

Se inizialmente Ancelotti è stato contestato per averlo escluso dalla lista dei convocati, ora sono tutti dalla parte del ct italiano che lì davanti ha già individuato l’erede di Neymar: la 18enne stellina del Chelsea Estevao.

Intanto un duro attacco al capitano del Santos è arrivato dall’ex calciatore Neto: “Avete visto cosa è successo non appena Vojovoda l’ha sostituito? Neymar non ha giocato per niente, ha camminato per il campo. È una vergogna!”.