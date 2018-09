Brasile, Neymar nuovo capitano: 'Sono maturato'

In vista dell’inizio della nuova stagione di impegni, che porterà alla Coppa America 2019 la cui fase finale si giocherà proprio in Brasile, la Seleçao è ripartita dopo la delusione del Mondiale di Russia, affrontato da favorita, ma finito già ai quarti contro il Belgio.

A settembre i verdeoro affronteranno in amichevole Stati Uniti e El Salvador e tra le novità annunciate dal ct Tite c’è quella della scelta di un capitano ufficiale, dopo la strana alternanza vista al Mondiale, dove i gradi sono passati di partita in partita dal braccio di Marcelo a quello di Thiago Silva, fino a Neymar.

Il leader del gruppo sarà proprio il fuoriclasse del Paris Saint-Germain: "Comunico la fine della politica della rotazione per la fascia di capitano – ha detto Tite in conferenza, affiancato proprio dal giocatore – Neymar è diventato molto più maturo rispetto agli anni passati e so che è pronto per esercitare questo nuovo ruolo".

"Credo che questa responsabilità sarà molto positiva per me, sono pronto per fare questo passo in avanti – le parole di 'O'Ney' – Ho accettato la fascia ora perché grazie alle ultime esperienze ho imparato molto. Sono maturato molto e so che posso svolgere questa funzione. Voglio riguadagnarmi la fiducia dei tifosi giocando a calcio".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 13:15