Brasile, Neymar nuovo ko: i tifosi chiedono ad Ancelotti di chiamare l'ex Juve Kaio Jorge

La maledizione perseguita l'ex Psg che salterà le convocazioni per le qualificazioni mondiali, l'ex Juve brilla col Cruzeiro e si candida per un posto

La sfortuna ci vede benissimo con Neymar. Sia pur tra alti e bassi del suo Santos l’attaccante ex Psg e Barcellona aveva trovato continuità dopo il lungo stop per infortunio ed era pronto a tornare in Nazionale dopo quasi due anni. Il giocatore era stato inserito nella pre-lista del ct Ancelotti ma sarà costretto a dare forfait.

La parabola di Neymar

L’ultima volta che O’ Ney ha indossato la maglia del Brasile è stato il 18 ottobre 2023 contro l’Uruguay, quando subì la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco. L’attesa sembrava finita ma in questi giorni Neymar ha sofferto di un edema alla coscia. Il giocatore ha avvertito il primo dolore giovedì e si è allenato parzialmente sul campo del CT Rei Pelé. Nei due giorni successivi ha lavorato solo in palestra, lamentando ancora fastidio.

Al Santos, Neymar non sarà disponibile nemmeno per la partita contro il Bahia, questa domenica (24), alle 16:00 (ora di Brasilia), all’Arena Fonte Nova, per il campionato brasiliano, in quanto squalificato dopo aver ricevuto il terzo cartellino giallo nella partita contro il Vasco da Gama ma il suo nome sarà depennato dalla lista di Ancelotti.

In un comunicato, la Confederazione calcistica brasiliana (CBF) ha comunque riferito che, ad oggi, non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal Santos in merito a un possibile infortunio di Neymar. Nella notte italiana Sir Carlo, presso la sede della CBF a Rio de Janeiro, annuncerà la lista dei 23 giocatori convocati dalla Nazionale brasiliana per le ultime due partite delle qualificazioni al Mondiale 2026 , contro il Cile, il 4 settembre al Maracanã, e contro la Bolivia, il 9 a La Paz ma appare improbabile che possa esserci Neymar.

I tifosi chiedono la chiamata per Pereira e Kaio Jorge

Intanto arrivano appelli per Ancelotti: sui social tantissimi tifosi del Cruzeiro chiedono la convocazione dei loro due gioielli, Matheus Pereira e Kaio Jorge, specialmente dopo il 2-0 all’Internacional in cui hanno segnato due gol fantastici.

La rinascita dell’ex Juve Kaio Jorge

Particolarmente bella la rete dell’ex Juventus Kaio Jorge che ha approfittato di un pregevole assist di un compagno e ha superato Rochet con un pallonetto, sigillando la vittoria per il Cabuloso e confermandosi capocannoniere del campionato.

Una vera rinascita per il giocatore che nei 2 anni in Italia s’era visto poco. L’esordio con la Juve a ottobre 2021, pochi minuti nel derby col Torino al posto di Chiesa, poi viene mandato nell’Under 23 ma il 23 febbraio 2022 riporta un grave infortunio al tendine rotuleo del ginocchio destro che gli fa chiudere anzitempo l’annata. Va in prestito al Frosinone e segna la sua prima rete nel campionato italiano il 16 dicembre, su calcio di rigore, nella sconfitta esterna per 2-1 contro il Lecce. Con altri due gol nel resto del torneo, contribuisce marginalmente alla causa della squadra giallazzurra che a fine stagione retrocede in Serie B. Il 5 giugno 2024, la Juventus e il Cruzeiro raggiungono un accordo per il ritorno di Kaio Jorge in Brasile per 7,2 milioni di euro.