L'attaccante è tornato a giocare in Nazionale a 980 giorni di distanza dall'ultima volta nel match vinto per 3-0 contro la Scozia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’aveva atteso tanto questo momento. Per l’esattezza 980 giorni, quanti ne sono passati dalla sua ultima partita in Nazionale. Era 18 ottobre 2023, Uruguay-Brasile, quando l’ex PSG e Barcellona fu sostituito all’intervallo per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Neymar ha indossato di nuovo la maglia della nazionale brasiliana ai Mondiali . Nella vittoria contro la Scozia. che ha garantito la qualificazione alla seconda fase, il numero 10 è entrato in campo al 76′ e ha fatto il suo debutto in questa edizione del torneo. Il fantasista del Santos si è preso l’ovazione dello stadio prima di emozionarsi al fischio finale con tanto di lacrime. L’attaccante ha rivelato cosa gli è passato per la testa nel momento della convocazione, ricordando l’intero processo di recupero dopo l’infortunio al polpaccio destro e anche confidato di aver pianto negli spogliatoi dopo la partita.

La profezia della veggente su Neymar

Nessun Ufo l’ha rapito, come aveva predetto Bahiana, una veggente brasiliana (“Un ufo gigante rapirà Neymar e Vinicius Jr nella partita tra Brasile e Scozia, il giorno 24 di giugno una nave aliena invaderà lo stadio di Miami”). Casomai è lui, Neymar, che vuol tornare ad essere un calciatore extraterrestre.

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“È un momento di gratitudine. Ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di rivivere questa esperienza. È passato tanto tempo dall’ultima volta che ho giocato nella Nazionale brasiliana . Sono stato fuori per molto tempo, quindi è una squadra diversa. Ma sono molto felice di aver potuto giocare di nuovo in un Mondiale e di aver difeso la Nazionale brasiliana dopo tanti anni”.

Quando ha saputo di essere stato convocato, Neymar aveva già raccontato di aver pianto per ore: spiegò che non era stato facile arrivare fino a quel punto e ringraziò chi gli era rimasto vicino durante il recupero: “Ringrazio anche tutti i brasiliani che mi hanno incoraggiato, sostenuto e pregato per me. So di non poter accontentare tutti, ma esprimo qui la mia gratitudine per il supporto ricevuto. E questo è tutto: continuare a migliorare sempre di più per aiutare la Nazionale”.

La last dance di Neymar

Neymar sa di essere alla sua last dance: questi Mondiali sono l’ultima grande occasione per lasciare il segno in Nazionale dopo una carriera che avrebbe potuto essere più esaltante e sogna di riuscirci ora, a 34 anni suonati: “Sicuramente, è come un film che scorre nella mia testa, tutto mi passava per la testa molto velocemente. Ma è stato un momento di grande felicità. Mi sono commosso alla fine della partita quando ho guardato la mia famiglia lassù, tutti in lacrime. Tutto quello che ho sofferto io, l’hanno sofferto anche loro. È un misto di emozioni, ma ne è valsa la pena… Mi sono commosso. Sono andato negli spogliatoi da solo e mi sono emozionato un po’. È un enorme sollievo rivivere tutto questo. Se giocherò la prossima gara? Dipende dall’allenatore, no? Lasciamo che sia lui a decidere. Io sono pronto”.

Per Ancelotti è promosso

Già, l’allenatore. E che dice Ancelotti? “Ha avuto l’opportunità di giocare perché penso che se lo meritasse. Neymar si è ripreso molto bene, con grande serietà e professionalità. Penso che, come tutti gli altri, abbia la qualità per aiutare la squadra. Ha giocato bene, anche con pochi minuti a disposizione. Neymar non ha bisogno di motivazioni, nessun giocatore ha bisogno di motivazioni extra per giocare in nazionale, e lo stesso vale per Neymar. A 34 anni, ha la passione di un bambino per il calcio”.

Ancelotti è rimasto soddisfatto della prova di tutta la squadra contro la Scozia: “Ora giochiamo come una squadra, questo è l’obiettivo. Non siamo perfetti, abbiamo margini di miglioramento. Possiamo essere un po’ più veloci quando abbiamo il controllo del gioco. Sono contento perché la squadra è migliorata molto, ora siamo solidi. Nelle partite a eliminazione diretta, la solidità è fondamentale”

“Non so ancora quale sarà la formazione titolare perché abbiamo molte risorse in campo, abbiamo una squadra solida. Rispetto alla prima partita, abbiamo visto meno errori, più ritmo, più efficacia in attacco. Nelle due partite successive al Marocco abbiamo fatto una buona impressione. L’obiettivo era arrivare primi, ora è il momento di rimanere con i piedi per terra, continuare a lavorare e migliorare per la prossima partita”.

Con questo risultato, unito alla vittoria per 4-2 del Marocco su Haiti, il Brasile si è assicurato il primo posto nel Gruppo C. Il Brasile ora attende la definizione del Gruppo F per scoprire il proprio avversario nella seconda fase del torneo (Paesi Bassi, Giappone o Svezia). Il prossimo impegno della Seleção sarà lunedì (29), a Houston