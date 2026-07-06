La prova dell’arbitro Elfath al New York New Jersey Stadium, il fischietto texano ha ammonito solo un giocatore in pieno recupero

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Un solo ammonito, un gol annullato, una svista colossale cui ha rimediato il Var, un rigore concesso in pieno recupero e qualche disattenzione: giornata poco convincente per l’arbitro americano Elfath al New York New Jersey Stadium. Vediamo cosa è successo.

Brasile-Norvegia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Poco più di un minuto e la Norvegia segna: su assist di Sorloth con un destro potente Berg piazza il pallone all’incrocio con un destro perfetto ma l’attaccante dell’Atletico Madrid, autore del passaggio, era in fuorigioco. Al 12′ Cunha viene atterrato da Ajer nell’area di rigore norvegese. L’arbitro incredibilmente lascia correre, ma il VAR lo richiama. Si va all’on-field review ed Elfath capisce la svista colossale presa: si nota chiaramente che la scivolata del difensore è in ritardo, fallo netto e penalty. Bruno Guimaraes va sul dischetto e calcia alla propria destra: Nyland intuisce e respinge.

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Le prodezze di Haaland

Il portiere norvegese si esalta in altre due circostanze e nega la rete al Brasile. Al 67′ è il momento di Neymar che entra al posto di Martinelli, Al 79′ regolare il gol di testa di Haaland. All’86’ ancora miracoloso Nyland: campanile di Ajer inel tentativo di disturbare un’azione offensiva, il pallone si impenna e non finisce nella porta scandinava solo per l’intervento del portiere in allungo. Al 90′ ancora Haaland stop dal limite e diagonale mancino che passa tra le gambe di Danilo per il gol del 2-0. Al 96′ giallo di frustrazione per Neymar che scalcia Odegaard. Il nervosismo sfocia in una rissa: l’arbitro e le panchine cercano di sedare gli animi.

Il rigore nel recupero

Al 96′ l’arbitro punisce con un altro rigore il contatto tra Ostigaard e Casemiro: il difensore norvegese stacca di testa in anticipo ma allarga eccessivamente il braccio. Dal dischetto va Neymar che non sbaglia: 1-2 al 99′ ma non c’è più tempo. Vince la Norvegia che passa ai quarti.

Chi è l’arbitro Elfath

Ismail Elfath vive ad Austin, in Texas, poco distante dalla Interstate 35. Si è trasferito negli Stati Uniti da adolescente e si è laureato all’Università del Texas ad Austin. Elfath ha iniziato ad arbitrare nella Major League Soccer (MLS) nel 2012 e in seguito è diventato arbitro designato dalla FIFA nel 2016. Nel corso della sua carriera, Elfath ha arbitrato i Mondiali di calcio del 2022, le Olimpiadi del 2020 e numerosi tornei regionali in tutto il mondo. Elfath è uno degli otto arbitri americani presenti in questo Mondiale . Lui e Tori Penso sono gli unici arbitri centrali statunitensi. Gli altri sei sono assistenti arbitrali o ufficiali di gara addetti al VAM (Video Match). Aveva debuttato (bene) in Olanda-Giappone.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Parker e Atkins con IV uomo Said Martinez l’arbitro del match ha ammonito solo Neymar.