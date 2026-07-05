Brasile-Norvegia, rigore solare negato alla Selecao: Adani incredulo. Il Var fa giustizia, ma Guimaraes tradisce Ancelotti

Dopo aver annullato un gol alla Norvegia, il Var corregge anche un'incredibile svista dell'arbitro Ismail Elfath, criticato da Adani e Rimedio, assegnando un rigore in favore del Brasile, calciato però malamente da Bruno Guimaraes

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Var subito protagonista nell’ottavo di finale dei Mondiali 2026 tra Norvegia e Brasile, che si è visto inizialmente negare un rigore clamoroso da Ismail Elfath. Una decisione che ha colto di sorpresa anche i telecronisti Rai Alberto Rimedio e Lele Adani e poi corretta dal Var, che ha richiamato l’arbitro facendolo tornare sui suoi passi e assegnare il calcio dagli undici metri, poi però sbagliato da Bruno Guimaraes.

La clamorosa svista dell’arbitro: Adani e Rimedio increduli

Siamo all’10’ di gioco quando Matheus Cunha lanciato in piena area di rigore sposta quanto basta il pallone per anticipare Ajer, il quale finisce inevitabile per travolgerlo con il suo intervento in scivolata. Tutti si aspettano un’inevitabile fischio di Ismail Elfath, che però sembra essere di un’idea diversa. Una svista clamorosa, che ha sorpreso anche i telecronisti Rai, con Lele Adani che ha criticato duramente l’operato dell’arbitro: “Si tratta di fare l’arbitro o fare qualcos’altro, in maniera sincera. È netto e clamoroso”. Opinioni condivise anche dal suo collega Alberto Rimedio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Var subito protagonista, gol annullato e rigore assegnato

A fare giustizia ci ha però pensato il Var, che ha immediatamente richiamato Ismail Elfath, che dopo aver rivisto le immagini non ha potuto fare altro che tornare sui suoi passi e assegnare la massima punizione in favore del Brasile. Anche in precedenza la tecnologia si era rivelata fondamentale, annullando per fuorigioco – che però in questo caso era stato riscontrato anche dal guardialinee – il gol realizzato dalla Norvegia con Berg al 3’.

Guimaraes tradisce Ancelotti

Dal dischetto si è presentato Bruno Guimaraes, che però si è fatto ipnotizzare da Nyland. Il centrocampista del Newcastle ha infatti calcio in maniera debole e poco angolata alla sinistra del portiere, che in tuffo ha intercettato la conclusione senza problemi salvando la Norvegia. Niente da fare dunque per il Brasile di Carlo Ancelotti, che non ha sfruttato una ghiotta chance di portarsi in vantaggio.