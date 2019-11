Brasile ok con la Corea, due "italiani" a segno

Il Brasile ha sconfitto per 3-0 la Corea del Sud in un'amichevole internazionale giocata al Mohammed Bin Zayed Stadium di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Per la nazionale verdeoro, guidata in panchina da Tite, sono andati a segno due giocatori impegnati nel campionato italiano, lucas Paquetà del Milan e Danilo della Juventus. L'altra rete, invece, porta la firma dell'attaccante del Bayern Monaco Philippe Coutinho.

La vittoria della Seleçao arriva dopo il ko subito venerdì scorso nel 'Superclasico' contro l'Argentina, seguito dalle polemiche sull'atteggiamento in campo di Messi, accusato dai brasiliani, e dal capitano Thiago Silva in particolare, di condizionare l'operato del direttore di gara.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 18:04