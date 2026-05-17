Brasile, per Ancelotti nuovi guai: non ha quasi più attaccanti per i Mondiali

L’infortunio di Joao Pedro complica ulteriormente i piani del Brasile a poche settimane dal Mondiale. il ct rischia di arrivare al torneo con un reparto offensivo ridotto

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il Brasile di Carlo Ancelotti continua a perdere pezzi nel momento più delicato della stagione. Dopo settimane segnate da dubbi fisici e condizioni precarie di diversi giocatori offensivi, anche Joao Pedro si è fermato per infortunio nella finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City. L’attaccante brasiliano ha lasciato il campo dolorante dopo un problema alla gamba sinistra, facendo scattare immediatamente l’allarme nella Seleção. A pochi giorni dalle convocazioni mondiali, il commissario tecnico italiano rischia di ritrovarsi con un reparto offensivo molto più corto del previsto. E il tempo per recuperare certezze ormai è sempre meno.

Joao Pedro si ferma nella finale di Wembley

L’episodio che preoccupa il Brasile è arrivato nel secondo tempo della sfida di Wembley. Joao Pedro, impegnato in un’azione di pressing alto del Chelsea, è scivolato sul terreno di gioco portandosi subito le mani alla coscia sinistra. L’attaccante ha provato a restare in campo, ma pochi minuti dopo ha chiesto il cambio. Le immagini del post partita, con il giocatore uscito dallo stadio zoppicando, hanno aumentato le preoccupazioni dello staff brasiliano. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma il rischio di uno stop concreto esiste.

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Ancelotti perde certezze in attacco

Per Carlo Ancelotti la situazione sta diventando sempre più complicata. Joao Pedro era considerato uno dei nomi quasi certi per la lista dei 26 convocati al Mondiale, soprattutto dopo la fiducia ricevuta nelle ultime uscite della Seleção. Il centravanti aveva già collezionato cinque presenze sotto la gestione del tecnico italiano, conquistando spazio grazie alla sua duttilità offensiva. Ora però il Brasile rischia di dover rinunciare a una pedina importante proprio alla vigilia del torneo. E l’emergenza offensiva inizia a trasformarsi in un vero problema tecnico. Tanti i forfait per Ancelotti, in testa Militao ma anche Vitor Roque, Estevao e Rodrygo

Una stagione da protagonista con il Chelsea

L’infortunio arriva nel momento migliore della stagione di João Pedro. Alla sua prima annata con il Chelsea, l’attaccante brasiliano è stato uno dei giocatori più continui della squadra londinese. Con 20 gol e 6 assist in 49 partite, si è imposto come miglior marcatore stagionale dei Blues. Numeri che avevano convinto Ancelotti a puntare forte su di lui anche in chiave Mondiale. La sua crescita sembrava ormai definitiva, ma questo stop rischia di interrompere tutto proprio sul più bello.

Il Brasile aspetta gli esami decisivi

Nelle prossime ore lo staff medico del Chelsea effettuerà tutti gli accertamenti necessari per capire l’entità del problema muscolare. In Brasile cresce l’attesa, perché Ancelotti dovrà consegnare presto la lista definitiva dei convocati dopo la bozza iniziale. L’ex allenatore del Real Madrid spera di non dover rinunciare a un attaccante che garantiva profondità, movimento e gol. Molto dipenderà dai tempi di recupero e dalle sensazioni del giocatore. Intanto, però, la Seleção si scopre improvvisamente fragile proprio nel reparto dove storicamente ha sempre avuto più abbondanza.

Neymar spera

L’unico che può sorridere in questa situazione è Neymar: con tanti attaccanti fuori uso si potrà lasciare fuori O’ Ney?