Brasile, la svolta Mondiale di Ancelotti: Neymar pre-convocato, ma la scommessa è Alisson Santos del Napoli

Caccia alle alternative a Rodrygo: l'ex Psg mai stato così vicino al ritorno in nazionale. Il retroscena su Alisson Santon: il talento del Napoli ha stregato anche il ct

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il recente infortunio della stella del Real Madrid Rodrygo ha cambiato i piani di Carlo Ancelotti, alla ricerca di nuovi (o vecchi) talenti da inserire nel suo Brasile per il doppio impegno amichevole contro Francia e Croazia, ma soprattutto in ottica Mondiale. Il ct sembra aver sciolto le riserve su Neymar, che finora non ha mai fatto parte della sua nazionale. E guarda con interesse anche ad Alisson Santos, le cui fiammate hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi del Napoli.

Brasile, la decisione di Ancelotti su Neymar

Con Rodrygo che potrebbe rientrare solamente nel 2027 a causa della rottura del crociato, Ancelotti valuta le alternative. La più ovvia porta a Neymar, che, come riferisce Globo Esporte, figura nella lista preliminare dei giocatori convocati dalla Canarinha per i due test negli Stati Uniti contro Francia (26 marzo) e Croazia (1 aprile) e continua a essere monitorato con estrema attenzione dalla Federazione. Far parte di questa lista non comporta in automatico la chiamata da parte del ct, ma è senza dubbio un’indicazione importante in vista delle convocazioni definitive che saranno diramate lunedì 16 marzo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultima partita di O’Ney col Brasile risale all’ottobre 2023, quando riportò un gravissimo infortunio, che di fatto lo ha allontanato dal grande calcio. In tal senso, il ritorno in patria, più precisamente al Santos, è stato dettato non solo dalla voglia di aiutare il club che lo ha cresciuto e lanciato, ma anche dal desiderio di far ritorno in nazionale e regalarsi un’ultima esperienza Mondiale.

Carletto da Ney, ma l’ex PSG non c’è

Proprio in ottica convocazione, domani, martedì 10 marzo, Ancelotti farà scalo allo stadio Maiã di San Paolo per assistere alla partita valevole per la quinta giornata del campionato brasiliano tra Mirassol e Santos e osservare così Neymar in azione. Ma c’è un problema.

L’ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain non scenderà in campo per via di un affaticamento muscolare. L’attaccante sarà risparmiato con l’obiettivo di tornare titolare domenica nel derby contro il Corinthians, in cui è annunciata ancora una volta la presenza del ct italiano. Insomma, Ancelotti dovrà pazientare qualche giorno per sincerarsi dello stato di forma del 34enne, che non è mai stato così vicino al ritorno della nazionale.

Napoli, Alisson Santos tra le alternative a Rodrygo

Se Neymar costituisce l’usato sicuro, Alisson Santos potrebbe essere la scommessa che stuzzica Ancelotti. Due gol col Napoli dopo una prima parte di stagione da impact player in Portogallo con lo Sporting sono bastati a far scattare confronti illustri: al Maradona c’è chi rivede Lavezzi nelle sue accelerazioni e chi, invece, lo ritiene il perfetto erede di Kvara.

Il 23enne ha messo tutti d’accordo in una manciata di settimane tanto da incuriosire anche il Brasile, che, come riportato da Diario As, a gennaio ha inviato i suoi 007 in Italia per vederlo all’opera. Certo, da Rayan a Endrick passando per Igor Thiago, le alternative a Rodrygo non mancano. Ma a tre mesi dall’inizio del Mondiali Alisson Santos ha tempo e modo di provare a convincere Ancelotti.