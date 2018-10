Brasile: tra i convocati c'è Allan

Prima chiamata nella Seleçao per Allan.

Il centrocampista del Napoli è stato convocato da Tite per le due amichevoli di novembre contro Uruguay e Camerun.”Sylvinho mi ha pressato molto per chiamare Allan – ha dichiarato il commissario tecnico del Brasile – Lo abbiamo continuamente monitorato. Così come fatto con Jorginho, ma non gli abbiamo potuto dare garanzie di convocazione e così ha scelto l’Italia”.

Nulla da fare per Roberto Mancini, che aveva provato a convincere il giocatore ad accettare la proposta azzurra. Insieme ad Allan, anche Alex Sandro, Miranda e Douglas Costa prenderanno parte alle due amichevoli.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 17:00