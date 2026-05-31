Brasile: l’ultimo regalo di Ancelotti a Neymar, la commozione della stella del Santos

Neymar recupera la maglia numero 10 del Brasile per il Mondiale 2026, Vinicius torna alla 7. Emozione a Granja Comary e scelte di Ancelotti.

Neymar si riprende la ’10’ della Seleçao. La nazionale brasiliana ha ufficializzato i numeri di maglia che accompagneranno i 26 convocati ai Mondiali 2026. La nuova numerazione entrerà già in vigore nell’amichevole contro Panama in programma nella notte italiana al Maracanã. E nonostante l’infortunio che costringerà Neymar ad uno stop di circa due settimane, Ancelotti da deciso di tornare ad affidargli la storica maglia numero 10, lasciata temporaneamente ad altri compagni dopo il suo lungo periodo di assenza dalla nazionale.

Vinicius torna alla sua numero 7

Il ritorno di Neymar ha avuto conseguenze anche sulla numerazione degli altri protagonisti della Seleçao. Vinicius Junior lascerà infatti la maglia numero 10, utilizzata nelle amichevoli di marzo contro Francia e Croazia, per tornare alla numero 7 che veste abitualmente nel Real Madrid.

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L’attaccante dei Blancos avrebbe probabilmente mantenuto il numero 10 se Neymar non fosse rientrato nel gruppo. Con il ritorno di O’Ney, però, la scelta è stata immediata e naturale. Anche la storica numero 9 trova un nuovo proprietario: sarà Matheus Cunha a raccogliere l’eredità della maglia resa leggendaria da Ronaldo “Il Fenomeno”.

Ecco la numerazione completa del Brasile per la Coppa del Mondo: 1. Alisson, 2. Wesley, 3. Gabriel Magalhães, 4. Marquinhos, 5. Casemiro, 6. Alex Sandro, 7. Vinicius Jr., 8. Brruno Guimarães, 9. Matheus Cunha, 10. Neymar, 11 Raphinha, 12. Weverton, 13. Danilo, 14 Bremer, 15. Léo Pereira, 16 Douglas Santos, 17 Fabinho, 18 Danilo Santos, 19 Endrick, 20 Lucas Paquetá, 21 Luiz Henrique, 22 Gabriel Martinelli, 23 Ederson, 24 Ibañez, 25 Igor Thiago, 26 Rayan.

L’emozionante addio a Granja Comary

Nei giorni che hanno preceduto il trasferimento della squadra a Rio de Janeiro, Neymar è stato protagonista di un momento particolarmente toccante al centro sportivo di Granja Comary, a Teresópolis. Al termine delle attività, l’attaccante è rimasto sul terreno di gioco molto più a lungo rispetto ai compagni, salutando tifosi, familiari e membri dello staff.

Quando gran parte della squadra aveva già lasciato il campo, Neymar si è fermato da solo a osservare l’ambiente che lo ha accompagnato durante il ritiro. In uno dei momenti più significativi della giornata, il numero 10 si è seduto sull’erba insieme ai propri familiari, godendosi gli ultimi istanti in quello che rappresenta il tradizionale quartier generale della nazionale brasiliana.

I consigli sui rigori a Vinicius e Paquetá

Non sono mancati neppure momenti più leggeri. Durante una fase dell’allenamento, Neymar ha scherzato con Vinicius Junior e Lucas Paquetá, mostrando ai compagni alcuni dettagli della caratteristica rincorsa che utilizza quando si presenta dal dischetto.

Le indicazioni dell’attaccante hanno strappato sorrisi e contribuito a mantenere un clima sereno all’interno del gruppo prima della partenza verso Rio.

Ultima tappa a Rio prima della Coppa del Mondo

La Seleçao ha poi lasciato Teresópolis nel pomeriggio per trasferirsi all’Hilton di Barra da Tijuca, dove resterà fino all’amichevole contro Panama, l’ultima partita disputata in Brasile prima della partenza per il Mondiale.

L’incontro, in programma al Maracanã, rappresenterà uno degli ultimi test utili per valutare la condizione della squadra prima dell’esordio iridato. Durante il ritiro, lo staff tecnico ha lavorato su aspetti atletici, tattici e strategici in vista della competizione che prenderà il via a giugno.

Ancelotti sceglie l’undici titolare

Prima di lasciare Granja Comary, Carlo Ancelotti ha guidato l’ultima seduta di allenamento e annunciato la formazione che affronterà Panama.

Dal primo minuto scenderanno in campo Alisson tra i pali; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro in difesa; Casemiro e Bruno Guimarães in mediana; Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior e Luiz Henrique nel reparto offensivo. Il commissario tecnico ha inoltre confermato che nella ripresa verranno effettuati diversi cambi per consentire a gran parte della rosa di accumulare minuti in vista dell’appuntamento mondiale.

Debutto mondiale contro il Marocco

L’esordio del Brasile ai Mondiali 2026 è fissato per il 13 giugno. La Seleçao affronterà il Marocco al MetLife Stadium del New Jersey, negli Stati Uniti, in una sfida che inaugurerà il cammino della squadra di Ancelotti verso il sogno del sesto titolo mondiale.

Per Neymar, ormai 34enne, basterà scendere in campo durante la Coppa del Mondo per raggiungere un traguardo simbolico con il Brasile: indossare la numero 10 in quattro diverse edizioni del Mondiale, eguagliando così un primato appartenuto a Pelé (2014, 2018, 2022 e 2026).

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