Brasile, valanga Ancelotti: contro il Cile segna anche Paquetà. Ufficiali le sudamericane qualificate

Gli auriverde si impongono per 3-0 al Maracanà, oltre all'ex Milan in gol anche Estevao e Bruno. Ai Mondiali anche Uruguay, Paraguay e Colombia

Festa grande al Maracanà. Nella partita d’addio casalinga della nazionale brasiliana per le qualificazioni al Mondiale del 2026 sono arrivati gol, successo e applausi contro il Cile. Con il primo gol di Estêvão con la maglia della nazionale, il riscatto di Paquetá, autore del secondo gol, e una grande prestazione del subentrato Luiz Henrique, autore di due assist tra quello per il terzo gol di Bruno Guimarães. La nazionale di Ancelotti, già qualificata ai Mondiali, è seconda in classifica e martedì chiuderà contro la Bolivia.

Ancelotti può sorridere

Carlo Ancelotti aveva dichiarato alla vigilia di Brasile-Cile di volere in nazionale giocatori che giochino per la squadra, non quelli interessati alle prestazioni individuali o ai buoni risultati. A giudicare dal primo tempo della partita del Maracanã, il messaggio è stato ben accolto. Perché, sebbene i primi 30 minuti non siano stati particolarmente spettacolari per i 57.326 tifosi presenti allo stadio, non si può negare che la Seleção fosse una squadra unita. Avvio sprint: Gabriel Magalhães ha sfiorato il gol con un colpo di testa poco più di un minuto dopo l’inizio della partita, e Casemiro ha trovato la rete al quarto minuto, ma il gol è stato poi annullato per fuorigioco.

I tre gol della gara

La gara si sblocca al 37′: Douglas Santos serve Raphinha: tiro-cross respinto da Vigouroux ed Estêvão è il primo a intervenire e a segnare. Nella ripresa Ancelotti manda in campo prima Andrey Santos e Luiz Henrique; poi Lucas Paquetá e Kaio Jorge. Mosse decisive. Da un assist di Luiz Henrique arriva il colpo di testa di Paquetá per il 2-0. Ed è stato su un’altra azione di Luiz Henrique che Bruno Guimarães, dall’area piccola, ha segnato il suo gol e ha chiuso il punteggio sul 3-0.

La fine di un incubo per Paquetà, recentemente assolto per un presunto coinvolgimento in partite truccate nel calcio inglese: “È una sensazione unica quella che ho provato oggi. Credo fosse scritto nella pietra. Tornare qui al Maracanã, che è casa mia, poter segnare, poter aiutare la nazionale. Sono così felice dopo tutto quello che ho passato, tutto quello che ho sopportato in questi ultimi due anni. Ora, finalmente, posso giocare il mio calcio spensierato”, ha detto un emozionato Paquetá.

Le sudamericane qualificate

Il Sud America con un turno di anticipo si è già assicurato le sue sei qualificazioni dirette per la Coppa del Mondo 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada . Oltre ad Argentina , Brasile ed Ecuador , che si erano già assicurati il ​​posto, si sono aggiunti anche Uruguay , Colombia e Paraguay. Al Centenario, la “Celeste” ha travolto il Perù per 3-0 con reti di Rodrigo Aguirre , Giorgian De Arrascaeta e Federico Viñas. La Colombia ha sconfitto la Bolivia per 3-0 con gol di James Rodríguez, John Córdoba e Juanfer Quintero mentre un pareggio casalingo per 0-0 contro l’Ecuador è stato sufficiente al Paraguay per qualificarsi alla Coppa del Mondo. Martedì, ultimo giorno di qualificazione, con Perù e Cile già eliminati, la corsa ai playoff si gioca tra Venezuela e Bolivia. La Vinotinto, con 18 punti, ospiterà la Colombia, mentre la Bolivia ospiterà il Brasile.