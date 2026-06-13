Brava Juventus, Carnevali è il nuovo Marotta e può far rinascere Madama

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quante analogie tra il nuovo dg bianconero e l'ex artefice dei successi della Vecchia Signora: curriculum e colpi sul mercato

Quando nel 2010 la Juventus sostituì Jean Claude Blanc con Beppe Marotta, prendendolo dalla Samp, iniziarono anni di trionfi e chissà che la storia non stia per ripetersi ora. Cambiate il francese Blanc con il francese Comolli e mettere Carnevali al posto di Marotta, sognare un happy end simile è lecito. Certo per eguagliare i successi di Marotta a Torino ce ne vorrà ma Carnevali, che arriva dal Sassuolo, ha davvero la stoffa per far rinascere Madama.