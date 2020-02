Bravo o si fa solo bello agli occhi di Adl? Gattuso spacca Napoli

Prima gliel’ha detto in faccia durante l’allenamento: “Basta così, esci pure dal campo”, poi lo ha dato in pasto a tutti in conferenza, annunciando che Allan non era stato convocato per la gara con il Cagliari perchè non si stava allenando bene. Rino Gattuso non ha cercato scuse nel motivare l’esclusione del brasiliano: è da un mese che il rapporto tra i due si è incrinato ma è stato giusto mettere tutti i problemi in piazza?

L’ELOGIO – Per Riccardo Cucchi la risposta è sì. L’ex voce di Tutto il calcio sui social si schiera dalla parte dell’allenatore del Napoli.

IL TWEET – Cucchi scrive su twitter: “Adoro Gattuso. È uno vero, come quando era in campo. #Allan”.

LE REAZIONI – Il popolo napoletano è rimasto sorpreso dalla decisione ma la maggioranza approva: “Per me ha fatto bene è un mister con le p…” o anche: “Giusto così! Non difendere sempre i giocatori a spada tratta ma metterli difronte alle proprie responsabilità nei confronti della società e dei tifosi”.

IRRICONOSCIBILE – I tifosi azzurri lo adoravano ma l’ultimo Allan è stato deludente: “Ha detto e fatto bene. Dopo il mancato trasferimento al PSG di Gennaio 2019, Allan è stato irriconoscibile per buona parte delle partite giocate. Vada come vada ma via chi ha la testa altrove” o anche: “è già con la testa alla prossima destinazione quindi giusto che stia fuori”.

IL PROBLEMA – C’è chi osserva: “Il problema di Allan è che continuando cosi il prossimo anno nessuno se lo prende” o ancora: “E poi Allan è proprio sfortunato…perché dovrebbe fare quello che faceva Gattuso in campo…”.

STRATEGIA – Per un tifoso è una strategia studiata: “Ringhio sta caricando Allan a pallettoni, per il partite contro Barcellona e Inter. Sarà in campo protagonista. Segnate pure”.

CONTRARI – Parecchie però anche le voci contrarie: “Credo che questa volta l’abbia fatta fuori dal vaso. Ha messo di fatto Allan alla gogna mediatica, in una piazza esplosiva come Napoli, rendendo il giocatore il nemico n°1. Ci vedo solo bullismo nella sua intervista pre-gara. Mia opinione naturalmente”.

PRO ADL – Fioccano i commenti: “Esco dal coro, Gattuso non doveva mettere altro fuoco su una situazione esplosiva da mesi” e infine: “Una volta era “i panni sporchi si lavano in famiglia” …Gattuso per farsi bello agli occhi di De Laurentiis mette Allan alla gogna comportamento IGNOBILE, non degno di un ex giocatore che da allenatore ha collezionato solo esoneri! i giocatori hanno tutta la mia solidarietà”.

SPORTEVAI | 16-02-2020 10:19