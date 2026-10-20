Spalletti prova a riportare la calma nel gruppo dopo lo sfogo di Bremer e le accuse ad alcuni compagni: riunione alla ripresa della preparazione, giovedì c'è il Rennes

Dopo le parole al veleno di Bremer nei confronti di alcuni compagni di squadra, al termine della partita persa contro la Lazio, Luciano Spalletti ha voluto chiarire l’episodio, consentendo al brasiliano di parlare al gruppo alla ripresa della preparazione. Un tentativo per distendere gli animi e per tenere insieme una squadra che barcolla in campionato e prova a riscattarsi almeno in Europa League.

Bremer contro tutti, la spiegazione

Luciano Spalletti prova a riportare la quiete in casa Juventus dopo la debacle interna con la Lazio e le accuse lanciate da Bremer tramite mezzo televisivo contro alcuni compagni di squadra, che a suo avviso si “nasconderebbero” nei momenti difficili delle partite. Parole pesanti quelle del brasiliano, chiamato a chiarirsi nello spogliatoio prima che il caso degenerasse.

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L’allenatore bianconero ha radunato la squadra e ha consentito a Bremer di spiegarsi. Il difensore si è scusato per le accuse rivolte al gruppo bianconero, riconoscendo di aver sbagliato, parlando a caldo, subito dopo il triplice fischio di una sconfitta clamorosa per prestazione e risultato finale.

Le scuse di Bremer, niente punizione per il brasiliano

“Ero arrabbiato, non volevo lanciare quel tipo di messaggio“, si è scusato Bremer rivolgendosi ai compagni di squadra, alla ripresa della preparazione in vista dell’impegno di Europa League, contro il Rennes, alla presenza di Spalletti e dello staff tecnico. La spiegazione potrebbe aver addolcito e rasserenato gli animi che rischiavano di surriscaldarsi troppo, ma qualche traccia sicuramente è rimasta.

La Juventus ha deciso di non punire il calciatore: niente multe o provvedimenti disciplinari, salva anche la fascia di capitano che rimarrà sul braccio di Bremer. Compreso lo sfogo e ottenute le scuse da parte del brasiliano, il club bianconero ha deciso di voltare pagina senza ulteriori strascichi, provando a fare quadrato intorno a una squadra che dimostra carenze di qualità e personalità, caratteristica, questa, sulla quale si sono concentrate le parole di Bremer, pur senza puntare il dito su qualcuno in particolare.

Spalletti aggrappato alla Juventus

Subito dopo le accuse di Bremer, Spalletti aveva risposto sempre a mezzo stampa, richiamando l’attenzione sulla fragilità mentale della squadra e sulla necessità di avere maggiore coraggio durante le partite. Un problema, dunque, presente nello spogliatoio bianconero, che Bremer, con le sue parole, ha tirato fuori, confermandolo con modi bruschi, ma efficaci.

Da qui la riunione voluta da Spalletti, per contenere la tensione e riportare un briciolo di serenità nel gruppo e tra il capitano e il resto dei compagni. Se il chiarimento con Bremer sarà servito lo dirà il campo, dove finora la Juventus ha steccato, ritrovandosi 8 punti distante dalla vetta della Serie A. Un divario che non intacca la fiducia della proprietà nei confronti del tecnico di Certaldo, aggrappato alla sua panchina, nonostante l’ombra perenne di Conte.