Brennan cala il pokerissimo alla Vuelta. Pellizzari show al Giro della Toscana: una vittoria con vista sul mondiale

Ultima volata alla Vuelta prima della passerella di Granada e quinta affermazione di un Brennan sempre più dominante (quarto Romele). Pellizzari s'impone in solitaria al Giro della Toscana

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Le volate sono finite, almeno fino a Granada. Un motivo in più per Matthew Brennan per cucirsi addosso un altro vestito su misura: con quella di Siviglia fanno 5 vittorie di tappa in questa Vuelta, dove il 21enne britannico s’è rivelato al mondo intero lasciando intendere che l’eredità di Mark Cavendish è finalmente arrivata in buone mani. Perché se questo racconta il presente, chissà cosa racconterà l’avvenire: la Visma s’è ritrovata tra le mani una pepita d’oro, pronta a dare battaglia alle corazzate storiche del mondo delle volate, su tutte l’Alpecin di Philipsen (ma anche la Lidl Trek di Milan). Stavolta peraltro non c’è stato bisogno neppure di scomodare troppo Van Aert: Brennan ha deciso di mettersi in proprio nel finale, precedendo Jordi Meeus e Magnus Cort Nielsen, con Alessandro Romele ancora una volta in gran spolvero, quarto sul traguardo.

Mas e Roglic, domani la resa dei conti a cronometro

Gli sprint vincenti di Brennan hanno tenuto desta l’attenzione nelle giornate in cui gli uomini di classifica hanno deciso di starsene buoni in vista dei botti finali. E domani si comincia a fare davvero sul serio: a Jerez de la Frontera arriva una cronometro tutta pianeggiante di 30 chilometri, terreno di caccia ideale per un Primoz Roglic che conta 2’10” di ritardo da Enric Mas, che le corse contro il tempo le ha sempre sofferte e che, almeno per un giorno, dovrà giocare prevalentemente in difesa per resistere all’attacco dell’esperto sloveno.

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Felix Gall, secondo nella generale a 2’06” dal leader, non ha particolari attitudini nelle crono e sarebbe sorprendente se dovesse mantenere la posizione al termine della tappa. Poi però ci saranno comunque altre due frazioni di montagna per ristabilire (eventualmente) l’ordine degli addendi: Mas punta a difendersi per poi tornare ad attaccare (se necessario), consapevole di avere ancora molto terreno dalla sua parte per completare l’opera che ha mirabilmente cominciato.

Pellizzari è tornato: vince in Toscana davanti ad Amadio

Intanto in Italia è ripreso il calendario delle corse di fine stagione, aperto dal Giro della Toscana che ha visto la vittoria in solitaria di Giulio Pellizzari. Per il 23enne marchigiano è la sesta vittoria dell’anno, ma è soprattutto una grossa iniezione di fiducia in vista degli appuntamenti di Montreal (mondiale in programma domenica 27 settembre) e di Lubiana (gli Europei si corrono il 4 ottobre), oltre che in prospettiva anche per Il Lombardia, la corsa che chiuderà il programma stagionale il prossimo 10 ottobre.

Pellizzari ha staccato un drappello di fuggitivi sul Monte Serra quando mancava un chilometro dall’arrivo, senza dare modo a nessuno di seguirlo. “Avevamo studiato bene il percorso, io stesso mi ero tenuto un po’ nascosto nei primi due passaggi sul Serra, cercando di spendere il meno possibile. C’era il CT Amadio a vederci, mi aveva chiesto di mandargli un segnale e credo di averlo fatto…”.