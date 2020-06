Brescia-Abass, il divorzio è ufficiale

Ora è ufficiale: Awudu Abass lascia Brescia dopo due stagioni.

È stata la stessa società lombarda ad annunciare la separazione dal cestista comasco attraverso una nota pubblicata dopo un incontro che il club ha avuto con la 27enne ala e il suo procuratore.

"I due hanno voluto conoscere la posizione del nostro club prima di assumere una decisione – fa sapere Brescia – L'atleta ha espresso una serie di riflessioni e valutazioni che ha fatto nell'ultimo periodo sulla propria carriera sportiva, collegate all'ambizione professionale che un giocatore del suo livello deve legittimamente avere. Basket Brescia Leonessa ha fatto tutto ciò che le era possibile per convincere il giocatore a valutare l'opportunità di restare a Brescia, migliorando anche le condizioni economiche rispetto al contratto che si è appena concluso".

"Alla fine ha prevalso la decisione che in questo contesto le strade di Abass e quelle di Basket Brescia Leonessa si debbano dividere, in uno scenario nel quale il club non risulti in grado di assecondare la sua legittima ambizione sportiva riferita a un livello superiore al quale la nostra società può solo sperare di approdare molto gradualmente, ma che oggi non può coincidere con le sacrosante aspettative del giocatore".

La decisione era nell'aria da tempo. Pochi giorni fa il gm della Leonessa, Sandro Santoro, aveva anticipato le intenzioni dell'italo-africano: "Il giocatore guarda all'Eurolega" le parole del dirigente.

Abass era arrivato a Brescia nel 2018 proveniente dall'Olimpia Milano.

SPORTAL.IT | 12-06-2020 16:00