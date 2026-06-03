Brescia-Ascoli, moviola: i due rigori negati prima del diluvio, ignorato precedente Collina

La prova dell’arbitro Di Loreto al Rigamonti nell’andata della finale playoff di C analizzata al microscopio, prima dello stop due gli ammoniti

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Serata difficile per l’arbitro ternano Di Loreto nella finale playoff di C: oltre alla tensione della delicata sfida ci si è messa la pioggia battente a rendere tutto più complicato. Vediamo cosa è successo al Rigamonti.

Brescia-Ascoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare all’8′ il gol di Pinna. Al 10′ Lamesta lamenta un fallo di mano di Curado, ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 16′ il pari di Crespi, tutto valido. Al 19′ retropassaggio avventato di Alagna per Vitale che in uscita atterra Crespi. Il popolo del Rigamonti chiede il rigore, l’arbitro si appella alla sala Var che conferma la decisione iniziale di Di Loreto. Niente penalty. Al 21′ il primo giallo: è per Corradini dell’Ascoli reo di un brutto intervento su Boci. Alla mezzora giallo a De Maria per una trattenuta vistosa a fermare D’Uffizi.

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L’Ascoli chiede un rigore al 40′ per un presunto fallo in area di Gori su D’Uffizi ma l’arbitro non ci casca ed ammonisce il giocatore per simulazione. Da questo momento in poi protagonista è solo la pioggia intensa che rende il campo impraticabile e che porta al 61′ alla decisione di sospendere la gara, come fece Collina nel celebre Perugia-Juve del 2000 ma a differenza dell’arbitro viareggino non si è atteso che si potesse ricominciare. Si riprende oggi alle 19 dal 61′ e si riparte dall’1-1.

I precedenti tra le due squadre

Nei 26 precedenti si contavano 8 vittorie del Brescia, 9 dell’Ascoli e 9 pareggi

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Della Mea e Boato con Gauzolino IV uomo e Chiffi al Var l’arbitro del match, Marco Di Loreto di Terni, ha ammonito Corradini (A), De Maria (B), D’Uffizi (A). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2′.