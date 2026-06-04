Brescia-Ascoli, moviola: nella mezzora recuperata l'arbitro riesce a far infuriare Corini e Mercati

La prova dell’arbitro Di Loreto al Rigamonti nell’andata della finale playoff di C analizzata al microscopio, quattro gli ammoniti

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Serata difficile per l’arbitro ternano Di Loreto nella finale playoff di C: oltre alla tensione della delicata sfida ci si è messa la pioggia battente a rendere tutto più complicato. Vediamo cosa è successo al Rigamonti.

Brescia-Ascoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara iniziata ieri. Regolare all’8′ il gol di Pinna. Al 10′ Lamesta lamenta un fallo di mano di Curado, ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 16′ il pari di Crespi, tutto valido. Al 19′ retropassaggio avventato di Alagna per Vitale che in uscita atterra Crespi. Il popolo del Rigamonti chiede il rigore, l’arbitro si appella alla sala Var che conferma la decisione iniziale di Di Loreto. Niente penalty. Al 21′ il primo giallo: è per Corradini dell’Ascoli reo di un brutto intervento su Boci. Alla mezzora giallo a De Maria per una trattenuta vistosa a fermare D’Uffizi.

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L’Ascoli chiede un rigore al 40′ per un presunto fallo in area di Gori su D’Uffizi ma l’arbitro non ci casca ed ammonisce il giocatore per simulazione. Da questo momento in poi protagonista è solo la pioggia intensa che rende il campo impraticabile e che porta al 61′ alla decisione di sospendere la gara, come fece Collina nel celebre Perugia-Juve del 2000 ma a differenza dell’arbitro viareggino non si è atteso che si potesse ricominciare.

Nuove proteste del Brescia

Nella mezzora di oggi al 77′ proteste di Fogliata, che chiede un fallo di mano di Milanese nell’area dell’Ascoli. Non c’è nulla per Di Loreto, il tocco sembra esserci ma le immagini sono poco chiare e il check del Var avalla la decisione di non assegnare il penalty. All’83’ l’arbitro ferma una ripartenza del Brescia perché c’è un giocatore biancazzurro – Armati – a terra. S’infuria in panchina Corini. All’84’ ammonito Mercati per un fallo su Chakir: era diffidato e salterà la finale di ritorno. Il giocatore non ci sta e quasi aggredisce l’arbitro. L’intervento viene rivisto al Va0r perchè in realtà era con il piede a martello e a rischio rosso. Dopo il check, viene confermata l’ammonizione. Finisce 1-1, si decide tutto nel ritorno di domenica..

I precedenti tra le due squadre

Nei 26 precedenti si contavano 8 vittorie del Brescia, 9 dell’Ascoli e 9 pareggi

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Della Mea e Boato con Gauzolino IV uomo e Chiffi al Var l’arbitro del match, Marco Di Loreto di Terni, ha ammonito Corradini (A), De Maria (B), D’Uffizi (A), Mercati (B). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2′.