Brescia-Ascoli 1-1, partita sospesa al 61’: cosa succede adesso e cosa dice il regolamento

Si riparte domani alle 19 dall'1-1 maturato al Rigamonti, domenica in programma il ritorno nelle Marche: Rizzo-Pinna aveva portato in vantaggio i bianconeri, immediato pareggio di Crespi

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Al cospetto di Spillo Altobelli e Sandro Tonali, ha vinto il maltempo: Union Brescia e Ascoli si fronteggiano per la finale playoff di Serie C, ma tutto dura 61 minuti: il direttore di gara Di Loreto è costretto a sospendere la partita. Troppa pioggia, che si era abbattuta su Brescia sin dal pomeriggio: il manto erboso del Rigamonti ha tenuto bene, ma verso la fine del primo tempo l’intensità della pioggia è aumentata oltremodo.

Union Brescia-Ascoli, vince la pioggia

E nel secondo tempo dopo un quarto d’ora la sospensione si è resa inevitabile: non era più possibile giocare al calcio, tanto che Rizzo-Pinna si infortuna proprio perché prova a calciare finendo in una pozzanghera. Si ripartirà dunque dal minuto 61 sul punteggio di 1-1, con le reti nel primo tempo di Rizzo-Pinna e Crespi. Si riprenderà già domani, mercoledì 3 giugno alle 19, visto che il ritorno ad Ascoli è previsto per domenica 7 giugno. Dunque non c’è molto tempo, la partita va recuperata da regolamento alla prima data utile. Si ripartirà dal minuto esatto dell’interruzione e dal punteggio maturato fino a quel momento, verranno mantenute ammonizioni, espulsioni e sostituzioni già effettuate.

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Botta e risposta nel primo tempo

In cronaca, il Brescia era partito bene, ma all’8′ l’Ascoli passa in vantaggio: Silipo la mette dalla sua mattonella, la difesa leonina dorme, la palla sbatte sul palo e Rizzo-Pinna da due passi la mette dentro. Quattro minuti dopo il pareggio del Brescia: da angolo, colpo di testa di Silvestri, la palla non viene respinta e resta a due passi dalla linea, tap-in vincente del solito Crespi. La partita si fa poi equilibrata, pioggia e vento forti raffreddano gli animi. Al 37′ Vitale deve mettere i guantoni per respingere il sinistro in spaccata di Crespi, dopo una grande sponda aerea di Mercati.

Il secondo tempo dura 16′

Nel secondo tempo Armati impegna Vitale da due passi, il portiere dell’Ascoli risponde ancora presente. La pioggia battente inizia a essere un fattore, le pozzanghere si estendono e il pallone rallenta le traiettorie rasoterra. L’Ascoli passa al 4-3-3 con l’inserimento di Milanese e Chakir, ma gestire il pallone diventa sempre più difficile a causa del campo ormai zuppo d’acqua. L’arbitro decreta la sospensione della partita, la pioggia non accenna a diminuire e inevitabilmente viene definitivamente decretata la sospensione, dopo il canonico sopralluogo dell’arbitro che ha provato a testare i rimbalzi del pallone. C’è un precedente per quanto riguarda la Serie C: tre anni fa in occasione del quarto di finale Lecco-Pordenone, la partita fu interrotta per circa 20 minuti e poi ripresa dopo mezz’ora a causa di una bomba d’acqua.

Rivivi qui le emozioni di Brescia-Ascoli

Top&flop Union Brescia

Crespi 7 Dopo il fenomenale gol di Salerno, il pareggio immediato con un gol da due passi: quarto gol in cinque partite dei playoff per lui

Dopo il fenomenale gol di Salerno, il pareggio immediato con un gol da due passi: quarto gol in cinque partite dei playoff per lui De Maria 6,5 Molto intraprendente a sinistra, Alagna lo soffre molto

Molto intraprendente a sinistra, Alagna lo soffre molto Silvestri 6,5 Determinante in occasione del pareggio bresciano

Determinante in occasione del pareggio bresciano Mariani 7 Dominante nel centrocampo, proprio al cospetto di Tonali

Dominante nel centrocampo, proprio al cospetto di Tonali Boci 5,5 Tiene tutti in gioco in occasione del gol, unica incertezza ma pesante

Tiene tutti in gioco in occasione del gol, unica incertezza ma pesante Armati 5,5 Spreca una ghiotta occasione in avvio di ripresa, D’Uffizi gli crea più di un problema

Top&Flop Ascoli

Silipo 6,5 Decisivo spunto in occasione del vantaggio marchigiano, spina costante nel fianco della difesa bresciana

Decisivo spunto in occasione del vantaggio marchigiano, spina costante nel fianco della difesa bresciana Rizzo-Pinna 7 Primo gol nei playoff, non poteva sfruttare occasione migliore. Costretto ad uscire a causa di una pozzanghera nel secondo tempo

Primo gol nei playoff, non poteva sfruttare occasione migliore. Costretto ad uscire a causa di una pozzanghera nel secondo tempo Curado 6,5 Gran duello con Crespi, vinto sebbene l’attaccante bresciano lo impegni a fondo

Gran duello con Crespi, vinto sebbene l’attaccante bresciano lo impegni a fondo Alagna 5,5 In difficoltà su De Maria, rischia di provocare il rigore per un retropassaggio avventato verso Vitale

In difficoltà su De Maria, rischia di provocare il rigore per un retropassaggio avventato verso Vitale Guiebre 5,5 Potrebbe sfruttare molto meglio i suoi enormi mezzi fisici e tecnici, ma resta inspiegabilmente timido

La pagella dell’arbitro