Brescia-Ascoli 1-1, partita sospesa al 61’: cosa succede adesso e cosa dice il regolamento

Al cospetto di Spillo Altobelli e Sandro Tonali, ha vinto il maltempo: Union Brescia e Ascoli si fronteggiano per la finale playoff di Serie C, ma tutto dura 61 minuti: il direttore di gara Di Loreto è costretto a sospendere la partita. Troppa pioggia, che si era abbattuta su Brescia sin dal pomeriggio: il manto erboso del Rigamonti ha tenuto bene, ma verso la fine del primo tempo l’intensità della pioggia è aumentata oltremodo.
- Union Brescia-Ascoli, vince la pioggia
- Botta e risposta nel primo tempo
- Il secondo tempo dura 16'
- Top&flop Union Brescia
- Top&Flop Ascoli
- La pagella dell'arbitro
Union Brescia-Ascoli, vince la pioggia
E nel secondo tempo dopo un quarto d’ora la sospensione si è resa inevitabile: non era più possibile giocare al calcio, tanto che Rizzo-Pinna si infortuna proprio perché prova a calciare finendo in una pozzanghera. Si ripartirà dunque dal minuto 61 sul punteggio di 1-1, con le reti nel primo tempo di Rizzo-Pinna e Crespi. Si riprenderà già domani, mercoledì 3 giugno alle 19, visto che il ritorno ad Ascoli è previsto per domenica 7 giugno. Dunque non c’è molto tempo, la partita va recuperata da regolamento alla prima data utile. Si ripartirà dal minuto esatto dell’interruzione e dal punteggio maturato fino a quel momento, verranno mantenute ammonizioni, espulsioni e sostituzioni già effettuate.
Botta e risposta nel primo tempo
In cronaca, il Brescia era partito bene, ma all’8′ l’Ascoli passa in vantaggio: Silipo la mette dalla sua mattonella, la difesa leonina dorme, la palla sbatte sul palo e Rizzo-Pinna da due passi la mette dentro. Quattro minuti dopo il pareggio del Brescia: da angolo, colpo di testa di Silvestri, la palla non viene respinta e resta a due passi dalla linea, tap-in vincente del solito Crespi. La partita si fa poi equilibrata, pioggia e vento forti raffreddano gli animi. Al 37′ Vitale deve mettere i guantoni per respingere il sinistro in spaccata di Crespi, dopo una grande sponda aerea di Mercati.
Il secondo tempo dura 16′
Nel secondo tempo Armati impegna Vitale da due passi, il portiere dell’Ascoli risponde ancora presente. La pioggia battente inizia a essere un fattore, le pozzanghere si estendono e il pallone rallenta le traiettorie rasoterra. L’Ascoli passa al 4-3-3 con l’inserimento di Milanese e Chakir, ma gestire il pallone diventa sempre più difficile a causa del campo ormai zuppo d’acqua. L’arbitro decreta la sospensione della partita, la pioggia non accenna a diminuire e inevitabilmente viene definitivamente decretata la sospensione, dopo il canonico sopralluogo dell’arbitro che ha provato a testare i rimbalzi del pallone. C’è un precedente per quanto riguarda la Serie C: tre anni fa in occasione del quarto di finale Lecco-Pordenone, la partita fu interrotta per circa 20 minuti e poi ripresa dopo mezz’ora a causa di una bomba d’acqua.
Rivivi qui le emozioni di Brescia-Ascoli
Top&flop Union Brescia
- Crespi 7 Dopo il fenomenale gol di Salerno, il pareggio immediato con un gol da due passi: quarto gol in cinque partite dei playoff per lui
- De Maria 6,5 Molto intraprendente a sinistra, Alagna lo soffre molto
- Silvestri 6,5 Determinante in occasione del pareggio bresciano
- Mariani 7 Dominante nel centrocampo, proprio al cospetto di Tonali
- Boci 5,5 Tiene tutti in gioco in occasione del gol, unica incertezza ma pesante
- Armati 5,5 Spreca una ghiotta occasione in avvio di ripresa, D’Uffizi gli crea più di un problema
Top&Flop Ascoli
- Silipo 6,5 Decisivo spunto in occasione del vantaggio marchigiano, spina costante nel fianco della difesa bresciana
- Rizzo-Pinna 7 Primo gol nei playoff, non poteva sfruttare occasione migliore. Costretto ad uscire a causa di una pozzanghera nel secondo tempo
- Curado 6,5 Gran duello con Crespi, vinto sebbene l’attaccante bresciano lo impegni a fondo
- Alagna 5,5 In difficoltà su De Maria, rischia di provocare il rigore per un retropassaggio avventato verso Vitale
- Guiebre 5,5 Potrebbe sfruttare molto meglio i suoi enormi mezzi fisici e tecnici, ma resta inspiegabilmente timido
La pagella dell’arbitro
- Di Loreto 7 Il clima è da subito infuocato, si dimostra molto sicuro nelle decisioni nemmeno troppo facili che deve prendere sin dal primo minuto, come il contrasto tra Vitale e Crespi o l’ammonizione per simulazione a D’Uffizi. Inevitabile e ineccepibile la decisione di sospendere l’incontro