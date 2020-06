Brescia, Balotelli ancora assente: addio sempre più vicino

La rottura prolungata fra Mario Balotelli e il Brescia si arricchisce di un nuovo episodio. Come riportato dall'Ansa, infatti, l'attaccante non si è presentato nella mattinata di mercoledì al centro di allenamento di Torbole dove era prevista una sessione agli ordini di mister Diego Lopez. Un'assenza non concordata con la società, dalla quale si attendono nuovi provvedimenti.

Martedì sera Balotelli si era regolarmente recato al centro sportivo ed era stato sottoposto a test atletici di controllo. Oggi, però, è arrivata la nuova assenza, che va ad aggiungersi a un vero e proprio pacchetto di contestazioni già effettuate dal club al giocatore in risposta a una diffida di Mario che chiedeva il reintegro in gruppo.

Già nei giorni scorsi la polemica fra il calciatore e la società aveva raggiunto toni piuttosto aspri. In un'intervista alla Bbc, il presidente del Brescia Massimo Cellino aveva infatti dichiarato: “Il problema è che non sembra molto interessato al futuro del club. Balotelli ha un contratto per la serie A ma non per la B, per cui se retrocediamo sarà libero. L’impressione è che non gli piaccia più stare in Italia”.

“Penso che entrambi abbiamo commesso un errore – aveva poi aggiunto il presidente delle Rondinelle -. Pensavo che portarlo a Brescia, nella sua città, lo avrebbe spinto a impegnarsi molto ma allo stesso tempo penso che sia stato gestito male dal mio precedente allenatore”.

Commentando le indiscrezioni sulla rottura tra lui e la società la scorsa settimana, Balotelli si era sfogato sui social: “Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro durante tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono 2 al giorno quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza??? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete”.

Balotelli non ha intenzione di accettare la rescissione che il Brescia ha provato a proporgli: se il club la vuole a questo punto dovrà ricorrere alle carte bollate. Nel frattempo, SuperMario ha un'altra seduta fissata per le 19 di mercoledì: resta l'incognita sulla sua presenza.

SPORTAL.IT | 03-06-2020 10:59