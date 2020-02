Brescia, Balotelli: "I buu mi fanno ancora male"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Balotelli si è soffermato su tanti temi, a partire dalla sua voglia di migliorare: "So di poter fare di più e non sono soddisfatto. Sono ancora in tempo per rimediare", le sue parole.

Dopo aver svelato di essere un fan di Dybala, Super Mario ha parlato anche del fenomeno razzismo: "Se presi singolarmente quelli che fanno i buu allo stadio sono tutt’altro che razzisti. Però, vedi, quei cori fanno male. Mi facevano male a sedici anni, a venticinque, mi fanno male ancora oggi".

SPORTAL.IT | 06-02-2020 09:02