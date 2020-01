Brescia, Balotelli si sfoga sui social

Il rosso rimediato nella gara contro il Cagliari potrebbe costare caro a Balotelli. Non è da escludere una squalifica piuttosto corposo (Super Mario ha già saltato le prime quattro gare di campionato per una squalifica). Molto dipenderà da cosa ha riportato l'arbitro Giua sull'accaduto.

Via social network, l'attaccante del Brescia si è sfogato: "Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta, non è un problema. Voi continuate a giudicarmi come volete", le parole usate da Super Mario, nuovamente nella bufera.

SPORTAL.IT | 20-01-2020 09:13