Brescia-Bologna 2019-20, le probabili formazioni

Ancora prive dello squalificato Mario Balotelli le 'Rondinelle' fanno il loro esordio in casa. Il Bologna va in Lombardia senza il suo condottiero Mihajlovic, tornato in ospedale per proseguire la sua battaglia. Fischio d'inizio alla 15 di domenica.

Probabili formazioni

Brescia(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Morosini, Alfr.Donnarumma. Allenatore: Corini.

A disposizione: Alfonso, Ayé, Tremolada, Gastaldello, Curcio, Mangravidi, Zhmral, Spalek.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Mbaye, Paz, Corbo, Krejci, Svanberg, Schouten, Dzemaili, Destro, Santander, Skov Olsen.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 13:38