Brescia-Cagliari 2019-2020, probabili formazioni

Per ovvi motivi è una gara molto particolare per Massimo Cellino quella che si gioca domenica (ore 15) al Rigamonti di Brescia.

Il Cagliari arriva in Lombardia in una fase molto negativa, ma anche le 'Rondinelle' non possono permettersi di lasciare punti sulla strada: all’andata, in Sardegna, fecero il colpaccio.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Corini. In panchina: Alfonso, Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Zhmral, Alf. Donnarumma, Ayé, Skrabb, Matri.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Luca Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Maran. In panchina: Cragno, Walukiewicz, Lykogiannis, Ionita, Oliva, Cerri, Ragatzu, Castro.

