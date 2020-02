Brescia, Cellino allontana ancora Corini

Cellino ha deciso un nuovo ribaltone in panchina. Corini, di fatto, non è più l'allenatore del Brescia. Fatale la sconfitta patita in quel di Bologna. Si tratta del secondo esonero stagionale per l'ormai ex allenatore delle Rondinelle.

Il patron del Brescia pare, secondo Sky Sport, aver deciso di affidare la squadra a Diego Lopez che dovrebbe firmare un contratto di due anni e mezzo. Si attende solo l'ufficialità da parte dello stesso club lombardo.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 07:55