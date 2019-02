Brescia, Cellino apre a Balotelli

Massimo Cellino apre a un possibile futuro di Mario Balotelli al Brescia. In un'intervista a Teletutto il patron delle Rondinelle svela: "Mario è un grande amico, un bravo ragazzo e soprattutto perbene. Se decide di giocare a calcio è un gran giocatore, c’è poco da aggiungere. Mi spiace che spesso attiri più l’attenzione per i suoi difetti che per i suoi pregi, che sono tantissimi".

"Se si adegua a quanto possiamo offrirgli, è il benvenuto", le parole del presidente del club lombardo.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 12:20