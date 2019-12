Il futuro di Balotelli è sempre più lontano da Brescia. Il presidente Cellino è chiaro: "Lui ha la libertà di poter andar via gratuitamente: deve scegliere la strada in salita o quella in discesa", le sue parole a Le Iene.

Il patron delle Rondinelle va oltre: "Se va via, abbiamo perso la scommessa entrambi". Balotelli piacerebbe molto al Galatasaray. Attenzione anche all'opzione Cina. Nelle prossime settimane, la decisione sul suo futuro.

SPORTAL.IT | 02-12-2019 07:51