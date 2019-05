Brescia, Cellino blinda Tonali

Il presidente del Brescia Massimo Cellino ha comunicato che ritiene incedibile Tonali, obiettivo di tanti club di serie A: "bbiamo scelto la qualità. Abbiamo più di un giocatore bravo ma è così difficile trovarne che l'ultima cosa che farò è indebolirci cedendone qualcuno, la nostra intenzione è non cedere nessuno. I rumors di mercato? Tutte fandonie. Torniamo in A dopo tanti anni e ripetere gli errori del passato sarebbe sbagliato. Tonalo ha ancora bisogno di crescere e la cosa migliore per il suo percorso è stare con noi, come tanti altri".

"Chi mi ricorda? Falcao. A parte gli scherzi è un giocatore completo e atipico, è bravo nella fase difensiva come in quella offensiva, ha il sangue freddo del killer, il sorriso del bambino e ha ancora 19 anni. E' un bel giocatore, ne ho visti tanti di forti ma lui è un mezzo marziano".

Confermato anche Corini: "Litigo spesso con gli allenatori ma con lui sono sempre andato d'accordo fino ad oggi, non vedo perché non dovrebbe rimanere".

SPORTAL.IT | 06-05-2019 12:43