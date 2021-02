Brescia: Cellino sceglie Calori per il dopo Dionigi?

Non è un momento facile per il Brescia che alla luce della quarta sconfitta consecutiva ha esonerato il tecnico Dionigi.

L’ennesimo ribaltone di Massimo Cellino, che cambia ancora allenatore. Ma chi sarà il prossimo allenatore delle Rondinelle? Una rosa dei nomi esiste: si parla di Alessandro Calori (un ex), Angelo Alessio, Giuseppe Sannino, Walter Zenga. Può succedere di tutto, ma al momento l’ipotesi più facile è che tocchi a Daniele Gastaldello sedere in panchina sabato al Rigamonti contro il Cittadella.

Ore quindi di riflessione per cercare di non sbagliare la guida tecnica per uscire dal momento negativo che dura da un mese. La squadra sta infatti scivolando verso la zona retrocessione: serve una scossa immediata per evitare di finirci dentro completamente.

OMNISPORT | 04-02-2021 11:02