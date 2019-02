Brescia, cinquina da primato

Se c’era bisogno di mandare un avviso al campionato, il Brescia non si è tirato indietro. Nel posticipo domenicale della terza di ritorno la squadra di Corini ha schiantato a domicilio il Pescara con un 5-1 che non ammette repliche sullo stato di forma e sulla forza del collettivo delle Rondinelle, che avevano già chiuso la pratica dopo meno di un’ora.

La coppia Donnarumma-Torregrossa (tre gol in due all'"Adriatico") è già salita a 28 reti e ora il Palermo, in campo nel posticipo contro il Foggia, dovrà vincere per riprendersi il primato. Si riaffaccia nei quartieri altissimi il Benevento che travolge il Venezia e si porta a ridosso del terzo posto, tra Crotone e Livorno pareggio che non serve.

Classifica: Brescia 39; Palermo 37; Lecce, Pescara 34; Benevento 33; Verona 32; Spezia 31; Cittadella 30; Perugia 29; Salernitana 28; Cremonese 26; Ascoli, Venezia 25; Cosenza 24; Foggia (-6), Crotone, Carpi 18; Livorno 17; Padova 16

SPORTAL.IT | 04-02-2019 09:05