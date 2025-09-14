Brescia da sogno: tre gol nei 13' finali, battuto in rimonta il Renate e primato in classifica

Il punto sugli anticipi della quarta giornata di Serie C. Le Rondinelle, per una notte, hanno guardato tutti dall'alto in basso seppur in compagnia

Altro che antipasto. La Serie C ci ha servito primo e secondo piatto in un sabato bello ricco condito ben 11 partite. La copertina di giornata se la prende il Brescia che almeno per una sera si è potuto godere il primo posto in compagnia della Pergolettese, grazie al successo in rimonta sul Renate. Andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto nella quarta giornata del torneo, in attesa delle gare domenicali.

Il punto sul Girone A: che notte per il Brescia

Dammi 13 minuti e ti risolleverò il mondo. Così ha fatto il Brescia, andato sotto contro il Renate alla mezz’ora circa grazie al gol su rigore di Del Carro salvo poi ribaltare tutto nel finale con le reti di Maistrello, Spagnoli e Cazzadori. Ora, dopo un’estate certamente complicata, le Rondinelle si possono godere una notte al primo posto in attesa naturalmente degli altri risultati.

C’è chi di rimonta ferisce e chi invece perisce come la Lumezzane, capitombolata davanti al proprio pubblico al cospetto della Triestina. Timidi spiragli di luce per i rossoalabardati di Marino, partiti con una penalizzazione di 7 punti. La Virtus Verona espugna il campo della Pro Vercelli con la doppietta di Fabbro. Occhio alla situazione dei piemontesi, con il dato sette gol subiti e zero segnati negli ultimi 180’. Pari, infine, tra Dolomiti Bellunesi e Alcione.

Il punto sul Girone B: Tenkorang on fire

Il volto del girone è quello di Joshua Tenkorang che nasce centrocampista ma che pesa come un attaccante vero e proprio. Suo il gol decisivo per i 3 punti del Ravenna a Guidonia. Le vittorie fuori casa sono un leitmotiv del turno dato che anche Pineto e Gubbio ne hanno beneficiato, imponendosi rispettivamente sui campi di Campobasso e Forlì. Fattore campo determinante, invece, per il Pontedera che batte 2-1 il Rimini: successo conquistato interamente nella prima frazione di gioco con le firme di Ladinetti su rigore e Vitali. Tardiva la reazione emiliana con Bellodi.

Il punto sul Girone C

Soltanto due partite seppur rilevanti in questo girone. Partiamo dal Benevento che batte 3-0 il Siracusa fuori casa. Le streghe partono subito forte con Salvemini, ci pensa poi la doppietta di Manconi a chiudere definitivamente i conti. Bene pure il Casarano, corsaro a Picerno con doppia firma di Chiricò. In questo caso i padroni di casa provano a metterci una pezza con Santarcangelo senza però arrivare a completare la rimonta.