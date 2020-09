Brescia, Delneri chiede rinforzi

Il neo tecnico del Brescia Gigi Delneri in conferenza stampa ha parlato del suo progetto in vista della stagione che sta per cominciare: “Vogliamo un calcio propositivo, bisogna difendere attaccando. Penso di poter creare una rosa organizzata, che sappia soffrire. Conta anche la qualità dei ragazzi: il tecnico cerca di dare le giuste indicazioni, ma loro devono riuscire ad esprimersi nel migliore dei modi. 4-4-2? Non basta il modulo. Cercheremo di trovare il feeling, dobbiamo essere noi a portare i tifosi dentro lo stadio. L’obiettivo è lottare, noi stiamo cercando di costruire una mentalità vincente”.

Per quanto riguarda il mercato: “Il primo obiettivo è giocare bene. Numericamente dobbiamo rimpolpare il centrocampo visto che abbiamo perso Tonali. Abbiamo parlato di rinforzi di qualità. La società vuole trattenere i giocatori perché ha voglia di tornare in serie A subito. Serve un gruppo di ragazzi seri che ambiscano a qualcosa, chi è in sintonia difficilmente lascerà Brescia. Mercato? Da qua al 5 ottobre può succedere di tutto”.

OMNISPORT | 07-09-2020 15:58