Brescia, Delneri esonerato: torna Lopez

Nuovo ribaltone a Brescia. Il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino ha deciso di esonerare il tecnico Luigi Delneri dopo appena due partite di campionato, e di richiamare in panchina Diego Lopez.

Il tecnico uruguaiano è già in Italia e incontrerà a breve la dirigenza del club lombardo per trovare un accordo su programmi e strategie. Delneri, secondo l’indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport, paga la gestione della partita contro il Cittadella, persa 3-0. Nella prima gara di Serie B, il Brescia aveva pareggiato in casa contro l’Ascoli.

OMNISPORT | 06-10-2020 11:25