Brescia e Lecce scattano verso la A

Brescia e Lecce corrono verso la A diretta dopo le partite della 33a giornata del campionato di Serie B. Il turno di Pasquetta ha visto risultati importanti a partire dai successi delle prime due della classe: le Rondinelle travolgono la Salernitana, i salentini passano a Perugia nel derby delle panchine tra gli amici Nesta e Liverani.

Il tutto unito al sorprendente passo falso del Palermo, bloccato in casa dal Padova ultimo della classe. Rosanero a -3 dal Lecce, ma con una partita in meno così come il Benevento, passato nettamente a Verona nel pomeriggio. In coda il Livorno rimonta il Foggia e le due squadre restano appaiate al terzultimo posto rosicchando un punto al Venezia: amaro il ritorno di Cosmi ad Ascoli.

Risultati e marcatori 33a giornata:

Ascoli-Venezia 1-0

36’ rig. Ardemagni (A)

Brescia-Salernitana 3-0

3’ Tremolada (Bs); 37’ Torregrossa (Bs); 59’ rig. Donnarumma (Bs)

Carpi-Pescara 0-0

Cittadella-Cremonese 1-3

3’ Piccolo (Cr); 25’ Montalto (Cr); 65’ rig. Scappini (Cit); 93’ rig. Carretta (Cr)

Cosenza-Spezia 1-0

55’ Dermaku (C)

Foggia-Livorno 2-2

7’ aut. Di Gennaro (F); 39’ Kragl (F); 68’, 76’ Gori (L)

Palermo-Padova 1-1

14’ Trajkovski (Pa); 15’ Pulzetti (Pd)

Perugia-Lecce 1-2

38’ La Mantia (L); 44’ Falzerano (P); 55’ Falco (L)

Verona-Benevento 0-3

45’, 47’, rig. 95’ Coda

Classifica: Brescia 63; Lecce 60; Palermo 57; Benevento 53; Pescara 50; Verona 48; Spezia 46; Cittadella, Perugia 45; Ascoli, Cremonese, Cosenza 42; Salernitana 38; Crotone 34; Venezia 33; Livorno, Foggia 31; Carpi, Padova 26



SPORTAL.IT | 22-04-2019 23:28