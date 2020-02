Terzo esonero in pochi mesi per il Brescia ultimo in classifica: il patron Massimo Cellino ha deciso di licenziare nuovamente Eugenio Corini. Al suo posto in arrivo l'allenatore uruguaiano Diego Lopez, ex Cagliari, Bologna e Palermo. Il nuovo tecnico sarà sul campo per la prima seduta alle 14

Corini era già stato esonerato lo scorso 3 novembre, per essere richiamato poche settimane dopo per prendere il posto del deludente Fabio Grosso.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 11:19