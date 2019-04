Brescia esulta allo scadere

Una clamorosa tripla allo scadere da 8 metri di Luca Vitali permette a Brescia di restare in corsa per i playoff, battendo 77-75 una Virtus Bologna mai doma che però adesso rimane solo con la Final Four di Champions League per salvare la stagione. Al PalaLeonessa va in scena una partita pazzesca, piena di parziali e controparziali, con i lombardi che quantomeno si congedano al meglio dal proprio pubblico e guardano con rinnovata fiducia al match di domenica a Sassari, altro crocevia assolutamente da vincere per inseguire i playoff.

Dietro un buon Hamilton (22 punti di cui 20 nel primo tempo), si distinguono anche Abass (15 e 8 rimbalzi) e un super Laquintana (11, decisivo nel finale). Vitali chiude con 9 punti e 12 assist, mentre a Bologna non bastano i 18 di Moreira, i 13 di Kravic e i 12 di Martin. 10 punti (ma 4/19 dal campo) per Kevin Punter.

Brescia parte alla grande con un parziale di 16-0 che indirizza il match (10 dei 16 punti sono di Jordan Hamilton), anche se la Virtus replica con un controparziale di 11-0 per tornare a -5. I padroni di casa chiudono però la prima frazione sul +8, e in avvio di ripresa ritrovano la doppia cifra di vantaggio con un gioco da 3 punti di Abass. Bologna resiste tornando a -5, ma ricomincia lo show di Hamilton che realizza altre tre triple (6/9 nei primi 20’) per riportare la Germani sul +16: all’intervallo lungo è 42-27 per i padroni di casa.

Nella ripresa cambia tutto però: la Virtus piazza un clamoroso parziale di 24-2 e vola a +7 contro una Brescia in confusione, costretta nel terzo quarto a ben 9 palle perse. Al 30’ è +9 felsineo (31-7 nel terzo quarto), con le Vu Nere che spinte da Kravic arrivano anche a +14 a 6’30” dalla fine. A 4’ dalla fine è ancora +11 ospite, ma Brescia rimane aggrappata con le unghie e con i denti alla partita, e svolta a 90” dalla fine è -1 col layup di uno strepitoso Laquintana: lo stesso play pugliese sorpassa con due liberi a 1’04” dalla fine (6 punti suoi nel parziale di 12-0 per riaprirla).

Taylor controsorpassa, ma Abass segna il 74-73 in entrata a 25” dalla fine. Sul capovolgimento di fronte ci prova Punter, che sbaglia recuperando però il suo rimbalzo in attacco e segnando il canestro del nuovo +1 lasciando poco meno di 4” sul cronometro. Sufficienti, però, per il miracolo finale di Luca Vitali.

In collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 24-04-2019 23:09