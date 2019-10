Brescia-Fiorentina, le probabili formazioni

Si conclude, con il posticipo del lunedì tra Brescia e Fiorentina, l’ottava giornata di Serie A. Le Rondinelle si affidano a Balotelli (in dubbio ma dovrebbe farcela) mentre Montella recupera Chiesa e punta, ancora una volta, sulla classe di Ribery.

L’ultimo precedente, in Serie A, tra le due squadre, in quel di Brescia, è terminato in perfetta parità (2-2). In 18 precedenti in casa, le Rondinelle hanno vinto quattro volte. Cinque i successi dei gigliati (nove i pareggi).

Le probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli. All.: Corini

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribéry. All.: Montella

SPORTAL.IT | 21-10-2019 08:55