Brescia, gioia in extremis. Il Lecce vince il derby

Un gol di Bisoli al 94' permette al Brescia di vincere sul campo del Cosenza e di portarsi a quota 50 punti, a +5 dal Palermo in campo lunedì. Le Rondinelle completano una splendida rimonta dopo il 2-0 dei padroni di casa nella prima mezz'ora con Bruccini ed Embalo: Spalek, Donnarumma e Bisoli ribaltano il risultato.

Il Lecce vince il derby per 1-0 con una rete di La Mantia al 59' e sale al quarto posto, a una lunghezza dal Palermo e dal Verona secondi. Terza vittoria consecutiva del Cittadella che in casa rifila quattro reti al Pescara, rinsaldando il suo posto in zona playoff.

Cittadella-Pescara 4-1

Cosenza-Brescia 2-3

Lecce-Foggia 1-0

SPORTAL.IT | 09-03-2019 17:15