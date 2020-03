Brescia, il futuro di Lopez è già in dubbio

Il blocco del campionato di Sere A ha congelato anche la situazione in zona retrocessione. Il Brescia fanalino di coda vede la salvezza come un traguardo proibitivo al punto che in casa delle Rondinelle si parla già di futuro.

Sicura la partenza del gioiellino Sandro Tonali, già durante questo campionato potrebbe salutare anche Diego Lopez. Il tecnico uruguaiano, terzo allenatore nella travagliata stagione del Brescia dopo Eugenio Corini e Fabio Grosso, è infatti tentato dalla chiamata del Colo Colo.

Lopez, che prima di approdare a Brescia aveva vinto il campionato uruguaiano alla guida del Peñarol nel 2018, valuterà la proposta.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 22:36