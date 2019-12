Brescia-Lecce 2019-2020, le probabili formazioni

Brescia-Lecce in programma alle 15 di sabato apre la sedicesima giornata di serie A. Le Rondinelle devono fare i conti con l'assenza di Cistana, squalificato: in difesa ci sarà Magnani in coppia con Chanchellor. A sinistra ballottaggio Martella-Mateju, Romulo sulla trequarti dietro alla coppia Balotelli-Torregrossa. Da valutare Donnarumma.

Lapadula torna a disposizione di Liverani: giocherà in attacco con uno tra Falco e Farias. Assenti Lucioni e Petriccione: al loro posto Rossettini e Tabanelli. Da valutare Mancosu: sulla trequarti dovrebbe giocare ancora Shakhov.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Magnani, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa. All. Corini

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; Falco, Lapadula. All. Liverani

SPORTAL.IT | 13-12-2019 08:13