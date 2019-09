Il Brescia mette a segno due colpi in chiusura di mercato. Le Rondinelle hanno prelevato Alessandro Matri dal Sassuolo: l'ex Cagliari ha firmato per un anno.

In arrivo in Lombardia anche Romulo: è stata raggiunta l'intesa con il Genoa, arriva in prestito.

SPORTAL.IT | 02-09-2019 22:05