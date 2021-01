Brescia-Monza, Balotelli cacciato dal parcheggio: "Per noi vali zero"

Brutta accoglienza dei tifosi del Brescia per Mario Balotelli, ma forse c’era da aspettarselo. L’attaccante è il grande assente del derby lombardo tra il Monza e i biancoblu, ma ciò non gli ha impedito di andare allo stadio. Ad attenderlo, uno striscione inequivocabile: “Balotelli: sono altri i giocatori che hanno amato questa città. Per noi vali zero uomo senza dignità”.

Non solo. Quando Balotelli è arrivato con la sua 500, – secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia – gli addetti alla sicurezza gli hanno chiuso il cancello in faccia, probabilmente dopo aver ricevuto l’ordine di non farlo entrare. Il giocatore del Monza è stato costretto a posteggiare fuori dal parcheggio dello stadio, raggiungendo in ritardo Galliani in tribuna.

OMNISPORT | 25-01-2021 22:51