Brescia-Napoli 2019-20: le probabili formazioni

Prende il via al Rigamonti di Brescia la venticinquesima giornata di serie A. Il Napoli di Gennaro Gattuso, che martedì ospiterà il Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League, fa visita alla squadra di Diego Lopez: le Rondinelle hanno bisogno di punti salvezza, i partenopei non possono però fare regali.

Squadre in campo alle 20.45 di venerdì, tra i lombardi assente per squalifica Ayé, espulso domenica scorsa a Torino nel corso del primo tempo della gara con la Juventus.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Gastaldello, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Spalek; Zhmral, Balotelli. Allenatore: Lopez. A disposizione: Andrenacci, Mateju, Mangraviti, Semprini, Ndoj, Viviani, Dessena, Skrabb, Alf. Donnarumma.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Allan, Callejon, Zielinski, Lobotka, Lozano, Milik.

