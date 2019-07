Brescia-Parma: nuova sfida di mercato

In queste prime battute di mercato Brescia e Parma hanno obiettivi comuni, dopo aver sondato Mario Balotelli le due società hanno un altro sogno in comune: Kevin Prince Boateng.

Rientrato al Sassuolo dopo i sei mesi anonimi vissuti al Barcellona, il trentaduenne ghanese sembra destinato a rimanere in Italia. L'attaccante ex Milan interessa anche al Besiktas, ma non è convinto del trasferimento in Turchia. Aumentano così le possibilità di rondinelle e crociati che vogliono mettere a segno un colpo utile a infiammare le rispettive tifoserie e garantirsi una salvezza tranquilla. Lo riporta il Corriere dello Sport.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 17:23