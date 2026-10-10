Brescia-Pro Vercelli, moviola: paura in curva e silenzio dei tifosi, il ricordo del ragazzo 13enne scomparso mentre giocava

La prova dell’arbitro Siliva Gasperotto al Rigamonti per l’anticipo di serie C analizzata al microscopio, cinque gli ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Partita senza troppi affanni per l’esperta Silvia Gasperotto della sezione di Rovereto che non ha però risparmiato cartellini: ben cinque gli ammoniti. Vediamo cosa è successo al Rigamonti per Brescia-Pro Vercelli.

Brescia-Pro Vercelli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 4′ la Curva entra in silenzio: tre sanitari sono intervenuti nel settore del tifo organizzato biancazzurro per via di un malore accusato da una persona. I tifosi tornano a cantare al 7′: terminato l’intervento dei soccorritori, al momento non sono note le condizioni della persona che si era sentita male. Esposto anche uno striscione in ricordo di Federico, il 13enne morto mentre giocava a calcio a San Paolo.

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Cinque ammoniti

Valido al 10′ il gol di Crespi. Primo giallo al 17′, è per Pagliari per fallo su Casasola. Al 24′ ammonito Balestrero che interviene in ritardo su Burruano. Al 75′ Mercati trattiene per la maglia Ciammaglichella e viene ammonito. Regolare al 77′ il raddoppio del neo-entrato Pellegrini. All’80’ Crespi e Van Koeverden battibeccano in area: ammoniti entrambi. Dopo 4′ di recupero finisce 2-0.

Chi è l’arbitro Silvia Gasperotti

Classe ’93, Silvia Gasperotti vive a Isera con il marito Alessandro Malfer, ex arbitro internazionale nel calcio a 5 e fa parte della sezione AIA di Rovereto, in Trentino. Dopo aver praticato in giovane età la ginnastica artistica a 17 anni si è iscritta a un corso per arbitri di calcio, diventandolo ufficialmente nella primavera del 2010 e arbitrando la prima gara giovanile il 30 maggio dello stesso anno. Nel 2017 ha diretto la finale della Supercoppa italiana femminile a Forlì, vinta dal Brescia per 4-1 sulla Fiorentina. Nel 2018, a 25 anni, è stata promossa nella CAN D. A 28 anni, nel 2021, è diventata internazionale nel calcio femminile e ha esordito anche in Women’s Champions League. Dalla stagione 2023-2024 è passata tra i professionisti, con la promozione in CAN C.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alessandro Gennuso di Caltanissetta e Fabio Cantatore di Molfetta con Abdoulaye Diop di Treviglio IV uomo e Usman Ghani Arshad di Bergamo operatore FVSl’arbitro del match ha ammonito Pagliari, Balestrero, Mercati, Crespi e Van Koeverden.