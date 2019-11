Brescia, pronto Diego Lopez per la panchina

Dopo aver ufficializzato l'esonero di Corini (decisiva la sconfitta conl'Hellas Verona), il Brescia è alla ricerca del nuovo allenatore a cui affidare la squadra. Sarebbe già stato individuato e risponderebbe al nome di Diego Lopez.

L'ex allenatore di Cagliari e Bologna, sta per chiudere la sua avventura al Penarol e sarebbe ormai ad un passo dalla firma con le Rondinelle. In alternativa, attenzione al nome di Grosso, curiosamente ex allenatore dell'Hellas Verona.

SPORTAL.IT | 04-11-2019 07:31