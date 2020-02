Nuovo no del Brescia per Sandro Tonali. Secondo quanto riporta Il Mattino, il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino avrebbe rifiutato un'offerta da 45 milioni di euro per il centrocampista, seguito da mezza Europa.

L'obiettivo del club lombardo è cederlo in estate ad una cifra doppia, scatenando un'asta tra Inter, Juventus e Psg.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 18:42