Brescia svela i piani di Awudu Abass, sempre più lontano dalla permanenza in Germani.

"Le percentuali che rimanga sono al massimo al 10%. Noi un'offerta non l'abbiamo formulata perché non sappiamo se esiste la volontà di prenderla in considerazione. Il giocatore guarda all'Eurolega, non giriamoci intorno" ha detto al Giornale di Brescia il general manager dei lombardi, Sandro Santoro.

SPORTAL.IT | 08-06-2020 10:31