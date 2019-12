Brescia-Sassuolo 2019-2020, le probabili formazioni

Alle 20.45 scenderanno in campo al Rigamonti Brescia e Sassuolo per chiudere la settima giornata di serie A. A ottobre la gara venne rinviata per onorare la memoria dello scomparso patron neroverde Giorgio Squinzi.

Le probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Torregrossa. Allenatore: Corini. A disposizione: Andrenacci, Magnani, Gastaldello, Mangraviti, Martella, Zmrhal, Viviani, Ndoj, Morosini, Matri, Ayè, Donnarumma.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. Allenatore: De Zerbi. A disposizione: Turati, Peluso, Muldur, Marlon, Piccinini, Tripaldelli, Rogerio, Bourabia, Mazzitelli, Magnanelli, Traorè, Djuricic, Raspadori.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 16:24